فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند

وكان لافتا حضور الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال، حيث انتشرت لقطات رومانسية لهما، اذ غنى مروان لـ ندى بكل حب ورومانسية في حين تقدمت الاخيرة منه وغمرته بكل حب.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مشيرين الى اعجابهم بهذا الثنائي الذي تبدو علامات الحب واضحة عليه.
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A post shared by Hawacom TV (@hawacom.tv)
ضجت مواقع التواصل الاجماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر عودة الفنان المصري أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني بعد احتفالها بعيد ميلاده.
احتفلت مقدمة البرامج انابيلا هلال بعيد ميلاد ابنتها "ماييفا" الرابع عشر 14.
علق بطل الراليات القطري السابق مبارك الهاجري على الشائعات التي انتشرت حول علاقته بزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، مشيرًا إلى أنهما تعرضا "لحملة شرسة" بعد عودتهما من الإجازة.