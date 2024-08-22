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فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند
فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند
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فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند

فن

2024-08-22 | 07:40
فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند
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Aljadeed
فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند

تواجد عدد من الفنانين اللبنانيين في سهرة خاصة، غنوا خلالها وامضوا وقتا ممتعا، حسب ما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكان لافتا حضور الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال، حيث انتشرت لقطات رومانسية لهما، اذ غنى مروان لـ ندى بكل حب ورومانسية في حين تقدمت الاخيرة منه وغمرته بكل حب.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مشيرين الى اعجابهم بهذا الثنائي الذي تبدو علامات الحب واضحة عليه.

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