فيديو رومانسي لـ مروان خوري وزوجته ندى رمال يتصدر الترند

تواجد عدد من الفنانين اللبنانيين في سهرة خاصة، غنوا خلالها وامضوا وقتا ممتعا، حسب ما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وكان لافتا حضور الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال، حيث انتشرت لقطات رومانسية لهما، اذ غنى مروان لـ ندى بكل حب ورومانسية في حين تقدمت الاخيرة منه وغمرته بكل حب.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مشيرين الى اعجابهم بهذا الثنائي الذي تبدو علامات الحب واضحة عليه.