هايلي وجاستن بيبر يستقبلان مولودهما الأوّل.. هكذا ظهر

وفي التفاصيل، شارك جاستن بيبر خبر قدوم أول أبنائه من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" لقدم طفله المولود حديثاً، وأرفق معه تعليقاً: "مرحباً بك في منزلك جاك بلوز بيبر".
ونشرت عارضة الأزياء هايلي الصورة نفسها عبر خاصية “الستوري” على "إنستغرام"، مع إسم الطفل.
وكان الزوجان أعلنا لأول مرة عن حمل هايلي في أيار الماضي، وشاركا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هايلي حامل في شهرها السادس.
View this post on Instagram
A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)
A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)
أثار الفنان السوري باسم ياخور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على سؤال حول عودة اللاجئين السوريين خلال أحدث مقابلة تلفزيونية له.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.
أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".