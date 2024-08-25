هايلي وجاستن بيبر يستقبلان مولودهما الأوّل.. هكذا ظهر

وفي التفاصيل، شارك جاستن بيبر خبر قدوم أول أبنائه من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" لقدم طفله المولود حديثاً، وأرفق معه تعليقاً: "مرحباً بك في منزلك جاك بلوز بيبر".

ونشرت عارضة الأزياء هايلي الصورة نفسها عبر خاصية “الستوري” على "إنستغرام"، مع إسم الطفل.

وكان الزوجان أعلنا لأول مرة عن حمل هايلي في أيار الماضي، وشاركا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هايلي حامل في شهرها السادس.