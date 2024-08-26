بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!

وظهر صوت ديما في خلفية الفيديو، حيث ظهر الرعب عليها، اذ صرخت: احمد كبها لا تبلعها.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث ظهر الحلو وهو يجرب هذه الوجبة غير التقليدية بكل جرأة، وبالرغم من انه تردد في بادئ الامر، الا انه عاد وخاض التجربة بالرغم من ان ملامح وجهه لم تكن سعيدة جدا.
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A post shared by Ahmad Alhelo - أحمد الحلو (@ahmadalhelo11)
A post shared by Ahmad Alhelo - أحمد الحلو (@ahmadalhelo11)
فاجأت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة حديثة لابنتها لانا، في ظهور نادر للأخيرة.
نشرت ناهد زيدان زوجة الممثل السوري باسل خياط، صورًا جديدة على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها اجواء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما "ايزايبل" السادس.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق مصالحة الفنانة اللبنانية نادين الراسي مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان بعد سلسلة من الخلافات العائلية العلنية.