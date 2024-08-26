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بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!
بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!
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بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!

فن

2024-08-26 | 08:16
بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!
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Aljadeed
بالفيديو – احمد الحلو زوج ديما بياعة يأكل عقربا أمام الجميع وهي تصرخ وتنهار : كبها لا تبلعها!

تصدر أحمد الحلو، زوج الممثلة السورية ديما بياعة، حديث الجمهور بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه وهو يتناول عقربًا خلال إجازتهما في الصين.

وظهر صوت ديما في خلفية الفيديو، حيث ظهر الرعب عليها، اذ صرخت: احمد كبها لا تبلعها.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث ظهر الحلو وهو يجرب هذه الوجبة غير التقليدية بكل جرأة، وبالرغم من انه تردد في بادئ الامر، الا انه عاد وخاض التجربة بالرغم من ان ملامح وجهه لم تكن سعيدة جدا.

 

 

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