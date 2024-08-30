اول ظهور علني لـ نتالي زرقا بعد خبر انفصالها عن هشام حداد

لا يزال اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد وزوجته نتالي زرقا، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرا.



والجديد في الامر، كان احد ظهور لـ نتالي، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه من النادي الرياضي حيث كانت تقوم بعدد من التمرينات الرياضية.

هذا وقد نشرت نتالي أيضا مقطع فيديو ظهر فيها ابنها كارل، حيث كان يستمتع بوقته على البحر برفقة والدته، ما اثار اعجاب المتابعين الذين اشادوا بالعلاقة المميزة بين نتالي وأولادها، وحرصها الدائم على ان يكونوا سعيدين مهما كانت الظروف.