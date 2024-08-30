ديمة قندلفت تفاجئ الجميع في احدث ظهور

View this post on Instagram
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
احتفل الفنان السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ 47 برفقة زوجته ناهد زيدان وابنيهما، واستعرض الهدايا التي تلقاها بهذه المناسبة.
لا يزال اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد وزوجته نتالي زرقا، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرا.
نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر جو الراسي، ابن الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وهو يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده برفقته والدته جويل حاتم.