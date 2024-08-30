ديمة قندلفت تفاجئ الجميع في احدث ظهور

شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أطلت من خلاله من داخل النادي الرياضي، حيث كانت تقوم ببعض التمارين.

