جوي ديب نجل نوال الزغبي يلفت الانظار في احدث ظهور له مع شقيقته تبا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لابن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جوي ديب، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.