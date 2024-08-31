جوي ديب نجل نوال الزغبي يلفت الانظار في احدث ظهور له مع شقيقته تبا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لابن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جوي ديب، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.
وفي التفاصيل، نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام".
وأطلت تيا في الصورة برفقة شقيقها جوي صاحب الـ 22 عاما .
وأشاد رواد منصات السوشيال ميدسا بوسامة نجل نوال الزغبي جوي، لكنهم تساءلوا عن سبب اختياره لعائلة والدته الزغبي على حسابه على انستغرام بدلا من عائلة والده ديب.