الشامي ينفعل بعد خبر اعتزاله "كيف إلكن عين تحكوا" ويكشف معلومات لأول مرة

وفي سلسلة منشورات عبر انستغرام، قال: "اعتزال؟" وأرفقها برموز تعبيرية ضاحكة، مشيراً إلى أنه مستمر في مسيرته قائلاً: "اطمنوا، قاعدلكن ومطول".

وأضاف في "ستوري" آخر: "كيف إلكن عين تحكوا باعتزالي، وأنا كل أغانيي متصدرين قوائم الوطن العربي من شهور؟ لعنكم الله، حقودين بتخافوا من الناجح ابن 22 سنة".

وتابع قائلاً: "هل بحاكي جمهور بشفافية أزعر؟ علاقتنا مستفزتكن؟ موافق، وحياة عيونك يا أمي لأشغل العالم باسمي بالأشهر الجاية. لنشوف مين رح ينتصر بنهاية المشوار". وأردف: "هي أعطيتنكن مادة تحكو فيها، ليظل شاغلكن اسمي ليل نهار".

كما علق في رد آخر: "يا للسخافة والفراغ! بودكاست طويل عريض بحكي جوانب نفسية وفلسفية وحياتية وتجارب، وكل يلي أخدتوا اعتزال؟ في فرق بين الاعتزال والانعزال.. بالبودكاست الجاي بعلمكن درس لغة عربية كمان تكرموا".

واختتم تعليقه بالقول: "بما أنكم تحبون الكلام، سأصدر أغنية جديدة وأحصد 100 مليون مشاهدة أخرى، فقط أنتظر حتى تصل الأغنية الحالية إلى 100 مليون في شهر. تكرموا".