بالفيديو- ميريام فارس تتأثر وتبكي في ذكرى زواجها.. هذا ما حصل

وفي التفاصيل، نشرت ميريام فارس منشور بمناسبة عيد زواجها على صفحتها على تطبيق انستغرام، أطلت فيه وهي ترتدي مجددا أحد فساتين زفافها والذي كانت قد صممته بنفسها وارتدته في كليب أغنيتها "دقوا الطبول" حينها.

الفيديو صورته شقيقتها ومديرة أعمالها رولا فارس، وقد بدا التأثر واضحا على وجه ميريام وهي تسترجع ذكرياتها بفستان زفافها الذي كان شاهداً على بداية حياتها الزوجية فبكت تأثراً.