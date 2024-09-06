بالفيديو- ميريام فارس تتأثر وتبكي في ذكرى زواجها.. هذا ما حصل

وفي التفاصيل، نشرت ميريام فارس منشور بمناسبة عيد زواجها على صفحتها على تطبيق انستغرام، أطلت فيه وهي ترتدي مجددا أحد فساتين زفافها والذي كانت قد صممته بنفسها وارتدته في كليب أغنيتها "دقوا الطبول" حينها.
الفيديو صورته شقيقتها ومديرة أعمالها رولا فارس، وقد بدا التأثر واضحا على وجه ميريام وهي تسترجع ذكرياتها بفستان زفافها الذي كان شاهداً على بداية حياتها الزوجية فبكت تأثراً.
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A post shared by Myriam Music (@myriammusicofficial)
A post shared by Myriam Music (@myriammusicofficial)
أثارت الفنانة اللبنانية مي حريري حالة من الجدل بيم المتابعين بعد نشرها صورة لفتت فيهم الأنظار، حيث ظهر التغير على ملامحها وبدت أصغر سنا.
انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا خلال قضاء وقتها على المسبح.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احدث ظهور لها من العاصمة السعودية، الرياض.