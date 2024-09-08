سامية الجزائري تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غيابها

وفي التفاصيل، ظهرت سامية الجزائري في الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" برفقة ثلاثة شبان من داخل كواليس التصوير في لبنان، وعلقت: "كواليس تصوير المسلسل ".

والجدير بالذكر أن الفنانة السورية سامية الجزائري تنشغل في مسلسل لها، وشوقت الجمهور بأول صورة من كواليسه.

وتأتي مشاركة الممثلة السورية الجديدة بعد غيابها عن الأعمال الدرامية لموسمين، منذ مشاركتها في مسلسل "صالون زهرة"، من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.