حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل، الذي احياه الفنان المصري عمرو دياب.
في سياق متصل اختارت مايا رعيدي، فستان زفاف "ملكي" من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، في حفل زفافها، ولفتت إطلالة العروس أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنعومتها، وتميز الفستان بأنه بلا أكمام، وطرحة طويلة مطرزة بالورد.
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A post shared by Bassam Fattouh (@bassamfattouh)
A post shared by Bassam Fattouh (@bassamfattouh)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو لتاليا، ابنة الممثل طوني عيسى، عبر انستغرام ظهرت فيه بكل لطافة وعفوية ونجحت من خلاله بلفت انتباه الجمهور.
شارك الفنان اللبناني راغب علامة مع متابعيه عبر انستغرام، صورة تجمعه بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والطبيب إيلي فارس.
وثقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري لحظة نجاتها من حادث كاد يؤدي بها إلى إصابة خطرة في رأسها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.