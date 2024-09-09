حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل، الذي احياه الفنان المصري عمرو دياب.

في سياق متصل اختارت مايا رعيدي، فستان زفاف "ملكي" من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، في حفل زفافها، ولفتت إطلالة العروس أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنعومتها، وتميز الفستان بأنه بلا أكمام، وطرحة طويلة مطرزة بالورد.