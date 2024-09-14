وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته ميشال وظهورها النادر يتصدر حديث الجمهور

ووسط أجواء من السعادة والحب، شارك وائل كفوري هذه المناسبة الخاصة مع مجموعة من الأصدقاء والمحبين، ونشر عبر خاصية الستوري في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق الأجواء المميزة.

واختار وائل كفوري أن يخرج عن إطار الخصوصية المعتاد الذي يحيط به عائلته، ليشارك هذه اللحظة الخاصة مع جمهوره.

ولاقى الفيدو تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداوله على نطاق واسع، وانهالت التعليقات المليئة بالحب والتقدير لكفوري وعلاقته بابنته.

كما اشاد الجمهور بفخامة الحفل المميز وقالب الحلوى الضخم.