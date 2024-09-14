وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته ميشال وظهورها النادر يتصدر حديث الجمهور

ووسط أجواء من السعادة والحب، شارك وائل كفوري هذه المناسبة الخاصة مع مجموعة من الأصدقاء والمحبين، ونشر عبر خاصية الستوري في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق الأجواء المميزة.
واختار وائل كفوري أن يخرج عن إطار الخصوصية المعتاد الذي يحيط به عائلته، ليشارك هذه اللحظة الخاصة مع جمهوره.
ولاقى الفيدو تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداوله على نطاق واسع، وانهالت التعليقات المليئة بالحب والتقدير لكفوري وعلاقته بابنته.
كما اشاد الجمهور بفخامة الحفل المميز وقالب الحلوى الضخم.
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A post shared by Wael Kfoury one (@waelkfouryone)
A post shared by Wael Kfoury one (@waelkfouryone)
سيتم عرض مسلسل "لعينيك" ليصبح بحلقات متتالية يوميا ما عدا الاحد بتمام الساعة 21:30 وذلك ابتداءً من يوم الاثنين في 23/9/2024.
هاجم المغني اللبناني وديع الشيخ زميله الفنان السوري حسام جنيد، بعد تصريحاته الأخيرة المهينة بحق الفنانين اللبنانيين.
كرمت إدارة مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في الأردن النجم السوري القدير رشيد عساف الذي حل ضيفاً مكرماً على فعاليات المهرجان بنسخته الحادية والعشرين لعام 2024 وحمل هذا العام عنوان «معاً نصنع الفرح» وتمتد فعالياته من ١٢ ولغاية ٢٠ من هذا الشهر.