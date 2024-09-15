زوجة طارق العريان طليق أصالة تحتفل به بأجواء مليئة بالرومانسية

View this post on Instagram
A post shared by Nicole Saafan - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
A post shared by Nicole Saafan - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
احتفل الفنان السوري سامو زين بعيد ميلاد ابنته بمشاركة صورة لها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
خرجت الفنانة المصرية أسماء جلال عن صمتها وكشفت حقيقة علاقتها بمغني الراب الشهير ويجز، بعد موجة شائعات طالت علاقتهما العاطفية خلال الفترة الأخيرة.
أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية ناهد رشدي، على حسابها عبر "فيسبوك"، وفاة والدتها عن 68 عاماً، بعد صراع مع المرض.