زوجة طارق العريان طليق أصالة تحتفل به بأجواء مليئة بالرومانسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للمخرج المصري طرق العريان طليق أًالة مع زوجته عارضة الأزياء نيكول سعفان.

وفي التفاصيل، احتفلت عارضة الأزياء نيكول سعفان بيوم ميلاد زوجها المخرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة، حيث نشرت على حسابها عبر إنستغرام لقطات رومانيبة تجمعهما معا. ووجهت له أرقّ العبارات الرومانسية والأمنيات بالسعادة والصحة، وشكرته لكونه أطيب شخص عرفته على الدوام.

ووجهت نيكول سعفان لزوجها طارق العريان من خلال صورتين لهما رسالة تهنئة تتضمن عبارات رومانسية قائلة:" ملك يوم الميلاد. أتمنى لك السعادة والصحة والبركة دائمًا شكرًا لك على كونك دائمًا أطيب شخص أعرفه. أسعد يوم ميلاد يا حبيبي".