ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر

كما شارك سامو زين مجموعة من الصور لابنته التي أصبحت شابة لافتة الجمال. وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، مشيرين إلى جمالها اللافت ومدى التشابه الكبير بينها وبين والدها.

وعبر سامو زين عن مشاعره من خلال تعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد فتاتي الجميلة، أحبك إلى الأبد".