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ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر
ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر
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ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر

فن

2024-09-15 | 05:31
ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر
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Aljadeed
ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر

احتفل الفنان السوري سامو زين بعيد ميلاد ابنته بمشاركة صورة لها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك سامو زين مجموعة من الصور لابنته التي أصبحت شابة لافتة الجمال. وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، مشيرين إلى جمالها اللافت ومدى التشابه الكبير بينها وبين والدها. 

وعبر سامو زين عن مشاعره من خلال تعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد فتاتي الجميلة، أحبك إلى الأبد".

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