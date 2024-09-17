امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير

وفي التفاصيل، ظهر أمير يزبك وهو يغني في غرفة العمليات، بينما الأطباء يجرون له العملية، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: " مش بس عالمسارح منغنّي .. سلطنة من غرفة العمليات في مستشفى STMC ومن دون بنج وكان هذا اختياري".وتابع: "يا رب ويا طبيب داوي الجرح سكِنو.. فيديو لاصحاب القلوب القوية.. الفيديو يتكلم.. وأنا بألف خير .. شكر كبير للدكتور الجراح فادي الهاشم وجميع مساعديه".