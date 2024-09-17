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امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير
امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير
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امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير

فن

2024-09-17 | 06:23
امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير
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Aljadeed
امير يزبك يوثق لحظة خضوعه لعملية جراحية دقيقة دون تخدير

شارك الفنان اللبناني امير يزبك، مع جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق من خلاله خضوعه لعملية جراحية دقيقة، من داخل غرفة العمليات.

وفي التفاصيل، ظهر أمير يزبك وهو يغني في غرفة العمليات، بينما الأطباء يجرون له العملية، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: " مش بس عالمسارح منغنّي .. سلطنة من غرفة العمليات في مستشفى STMC ومن دون بنج وكان هذا اختياري".
وتابع: "يا رب ويا طبيب داوي الجرح سكِنو.. فيديو لاصحاب القلوب القوية.. الفيديو يتكلم.. وأنا بألف خير .. شكر كبير للدكتور الجراح فادي الهاشم وجميع مساعديه".

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