ابنة نوال الزغبي تنشر صورة نادرة مع شقيقيها التوأم "ولا واحد بيشبه امو".. شاهدوا كم اصبحوا وسيمين

وكشفت تيا ديب، ابنة النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن يومياتها في مدينة كان في فرنسا مؤخراً، وشاركت متابعيها على انستقرام العديد من اللحظات المميزة لها في كان.

ونشرت تيا عدة صور ظهرت بها برفقة العديد من أصدقائها خلال رحلتها إلى المدينة، ولكن من أبرز الصور التي حازت على تفاعل خاص من الجمهور، هي صورتها مع شقيقيها التوأم جورجي وجوي، حيث نشرت تيا صورة لها معهما على شاطئ البحر، ولاقت اهتماما كبيرا من الجمهور.

وتعتبر أول وأحدث صورة جماعية لأبناء نوال الزغبي معاً بعدما أصبحوا شباباً، وتخلوا عن قرارهم بالابتعاد عن الأضواء والسوشيال ميديا، وعلقت تيا ديب على الصورة قائلة: "أرواح أشعة الشمس".

ولاقت الصورة تعليقات عديدة من المتابعين وأصدقاء تيا ديب، والذين أشادوا باجتماع الأشقاء معاً في كان، وكذلك أشادوا بعودتهم للظهور على مواقع التواصل وقطع فترة الابتعاد التام عن الظهور في السنوات الأخيرة.