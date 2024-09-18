نانسي عجرم عن احداث لبنان الاخيرة: الحزن بقلبنا كبير

وكتبت الفنانة نانسي عجرم بوست على حسابها الخاص معربة عن حزنها الشديد وقالت:
"الحزن بقلبنا كبير والوجع عم يزيد بس صلاة وحدة عند الكل: يا رب ترحم الشهدا وتشفي الجرحى وتصون وطنّا #لبنان ضد الأعداء. "
الحزن بقلبنا كبير والوجع عم يزيد بس صلاة وحدة عند الكل: يا رب ترحم الشهدا وتشفي الجرحى وتصون وطنّا #لبنان ضد الأعداء. 🙏🏻🇱🇧
— Nancy Ajram (@NancyAjram) September 18, 2024
الحزن بقلبنا كبير والوجع عم يزيد بس صلاة وحدة عند الكل: يا رب ترحم الشهدا وتشفي الجرحى وتصون وطنّا #لبنان ضد الأعداء. 🙏🏻🇱🇧
تداولت احدى الصفحات المهتمة بالأخبار الفنية خبرا عن الممثلة السورية شكران مرتجى جاء فيه: " بشكل رسمي، إعتذار الممثلة السورية شكران مرتجى عن دورها في مسلسل ليالي روكسي بسبب الأجر الغير متفق عليه".
شارك الممثل السوري قصي خولي عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارته لـ قبر والده الصحفي الراحل عميد خولي.
اعرب كل من الممثل السوري معتصم النهار والممثلة شكران مرتجى عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني بعد الاستهداف الامني الذي طاله امس.