لقطات حصرية من حفل زفاف ملكة جمال لبنان ساندي تابت

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A post shared by Hia Magazine (@hiamag)
A post shared by Hia Magazine (@hiamag)
فاجأ الفنان المصري أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بتصريح غريب عن عودته إلى طليقته مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، وذلك خلال إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ بطلة مسلسل حب أعمى الممثلة التركية ميليسا باموك وهي في مراحل متقدمة من الحمل.
احتفلت الاعلامية بسمة وهبة بزواج ابنها بحضور عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم الفنان المصري أحمد سعد وزوجته السابقة علياء بسيوني.