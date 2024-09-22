لقطات حصرية من حفل زفاف ملكة جمال لبنان ساندي تابت

ووثقت العروس ساندي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، أجمل اللحظات خلال حفل زفافها، بدءًا من تحضيراتها الأولية، كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بالسيارة خلال توجهها الى القاعة الخاصة بالحفل.وارفقت ساندي الفيديو بالتعليق التالي: "اعتدت على رؤية عرائس في يوم زفافهن، اليوم انا العروس".هذا ونشرت ساندي أيضا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال التحضيرات للحفل وكانت قد ارتدت فستانها الأبيض المميز، من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.