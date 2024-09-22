عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني بعد انفصالهما: باركولي

ونشر احمد سعد مقطع فيديو من الحفل، قال فيه: "قررنا نعمل فترة خطوبة نعرف بعض أكتر، وهنبدأ حياة جديدة، وأنا عندي رسالة لأي أزواج اطلقوا إنهم يدوا لنفسهم فرصة تانية بعيدة عن أي مشاكل".وجاء تصريح الفنان احمد سعد بعد جدل كبير خلال الأيام الماضية، حول عودة العلاقة الزوجية بينه وبين أم ابنتيه علياء البسيوني، بعد أشهر من إعلانهما الانفصال، وذلك عندما فاجأت علياء جمهورها وجمهور زوجها بنشر صور عدة وفيديو ظهر فيها مع ابنتيهما، تهنئه بها بمناسبة عيد ميلاده، مشيرةً إلى أن وجوده بينهن هو الأهم في الحياة.