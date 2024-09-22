عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني بعد انفصالهما: باركولي

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
احتفلت أمس، ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت، بزواجها في حفل فخم أقيم بحضور عدد كبير من أصدقاء العروسين، طغت عليه الأجواء الحماسية والمميزة.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ بطلة مسلسل حب أعمى الممثلة التركية ميليسا باموك وهي في مراحل متقدمة من الحمل.
احتفلت الاعلامية بسمة وهبة بزواج ابنها بحضور عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم الفنان المصري أحمد سعد وزوجته السابقة علياء بسيوني.