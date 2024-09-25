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استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
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استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي

فن

2024-09-25 | 06:08
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
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Aljadeed
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي

يستمر العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا، منذ أيام بشكل متواصل، حيث يشن العدو غارات كثيفة وواسعة طالت مناطق عدة أدت الى ارتقاء عدد كبير من المدنيين واصابة اخرين، الى جانب تدمير الكثير من البيوت والأماكن السكنية والسيارات.

وفي الساعات القليلة الماضية، ونتيجة الغارة التي اطلقها العدو الإسرائيلي على بلدة القنطرة في الجنوب اللبناني، ارتقى المصور الصحفي في قناة المنار، كامل كركي، تاركا خلفه مسيرة مميزة من العمل الصحفي استمرت لحوالي 25 سنة.
وفي اول تعليق لابنه على هذا الخبر الحزين، نشر الشاب علي كامل كركي صورة جمعته بوالده الراحل على حسابه عبر فيسبوك، وارفقها بالتعليق التالي: "افتخرت طوال عمري بكوني "ابن الحاج كامل".. والحمدلله اليوم صرت "ابن الشهيد الحاج كامل".

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