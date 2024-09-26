فنان سوري يفجع بوفاة نجله في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

وفي التفاصيل، شاركت الصفحة الرسمية للفنان السوري، صورة لإبنه الراحل، ونعته بتعليق جاء فيه: "لا نقول إلا ما يرضي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل .. يقبل العزاء بالراحل عبدالله أحمد الخنسا في مدينة دمشق - حي القابون - صالة زنوبيا، يومي الأربعاء والخميس من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء.. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جناته".من جهتها الممثلة السورية امارات رزق، نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه الفنان السوري وهو يبكي بحسرة أمام نعش إبنه الراحل، وقد علقت على الفيديو بالقول: "الوجع نفسو بكل مكان وكل زمان".هذا ونشرت امارات رزق صورة للطفل الراحل، وعلقت عليها بالقول: "استشهاد ابن الفنان احمد الخنسا اثر العدوان على منزلهم في لبنان.. الله يرحمو ويصبر امو وابوه".