راغب علامة بعد الاحداث الاخيرة في لبنان: ١٠٠ مليون شكر لدولة الامارات العربية المتحدة
شكر الفنان اللبناني راغب علامة الامارات العربية المتحدة على ارسالها المساعدات للشعب اللبناني.
اذ كتب في منشور عبر "اكس": "١٠٠ مليون شكر لدولة الامارات العربية المتحدة ولسمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المساعدة السخية التي قدمها لأهلنا ولشعبنا ووطننا الجريح لبنان والذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات في هذه الحرب اللعينة لطالما كانت الإمارات بيت اللبنانيين الثاني والمكان الآمن للجميع والذين لم يجدوا الأمان في بلادهم اللهم احفظ الإمارات وقيادتها وشعبها واحمي وطننا لبنان من الأعداء".