راغب علامة بعد الاحداث الاخيرة في لبنان: ١٠٠ مليون شكر لدولة الامارات العربية المتحدة

يستمر عدد كبير من الفنانين في لبنان والعالم العربي بالتفاعل مع الاحداث الاخيرة في لبنان والتعبير عن غضبهم من التصعيد في العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان وعن تعاطفهم مع اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم والنزوح هربا من القصف.



