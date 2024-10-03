الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته
اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته
A-
A+

اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته

فن

2024-10-03 | 10:33
اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته

تسود حالة من السرية التامة حول الوضع الصحي للإعلامي اللبناني علي جابر، عميد "كلية محمد بن راشد للإعلام" في الجامعة الأميركية بدبي، بعدما تعرض لنزيف داخلي أدى إلى دخوله في غيبوبة كاملة لعدة أيام.

ورغم تطمينات بعض أفراد عائلته لجمهوره بأن حالته تتحسن وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الأسرة والمقربين يلتزمون الصمت ويرفضون الإدلاء بأي تفاصيل حول طبيعة الأزمة الصحية بناءً على رغبة علي جابر نفسه. 
وقد علم موقع "فوشيا" أن علي جابر عانى من نزيف داخلي قبل حوالي شهر، وتم نقله إلى مستشفى كبير في دبي. ومع مرور الوقت، بدأ في التحسن تدريجياً من خلال جلسات العلاج الطبيعي.

اقرأ ايضا في فن

فنان عربي يهاجم إلهام شاهين بعد تصريحاتها بشأن فلسطين
12:23

فنان عربي يهاجم إلهام شاهين بعد تصريحاتها بشأن فلسطين

هاجم الفنان الفلسطيني غنام غنام الفنانة إلهام شاهين على ما صرّحت به عن تقسيم فلسطين، بين أهل الأرض وإسرائيل، معتبرةً أن ذلك هو الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية.

12:23

فنان عربي يهاجم إلهام شاهين بعد تصريحاتها بشأن فلسطين

هاجم الفنان الفلسطيني غنام غنام الفنانة إلهام شاهين على ما صرّحت به عن تقسيم فلسطين، بين أهل الأرض وإسرائيل، معتبرةً أن ذلك هو الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية.

هجوم واسع على يسرى بسبب وصفها للأوضاع في لبنان بـ "الاحداث"
11:56

هجوم واسع على يسرى بسبب وصفها للأوضاع في لبنان بـ "الاحداث"

تصدر اسم الفنانة المصرية يسرى الترند على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير خلال مؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة عن الأوضاع الراهنة في لبنان.

11:56

هجوم واسع على يسرى بسبب وصفها للأوضاع في لبنان بـ "الاحداث"

تصدر اسم الفنانة المصرية يسرى الترند على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير خلال مؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة عن الأوضاع الراهنة في لبنان.

زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة
10:51

زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة

عبرت​ الممثلة اللبنانية زينة مكي، عن حزنها العميق وشوقها لبلدها لبنان، في ظل استمرار الأوضاع العصيبة هناك.

10:51

زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة

عبرت​ الممثلة اللبنانية زينة مكي، عن حزنها العميق وشوقها لبلدها لبنان، في ظل استمرار الأوضاع العصيبة هناك.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024