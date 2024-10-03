اصابة علي جابر بوعكة صحية خطيرة وهذه تفاصيل حالته

تسود حالة من السرية التامة حول الوضع الصحي للإعلامي اللبناني علي جابر، عميد "كلية محمد بن راشد للإعلام" في الجامعة الأميركية بدبي، بعدما تعرض لنزيف داخلي أدى إلى دخوله في غيبوبة كاملة لعدة أيام.

ورغم تطمينات بعض أفراد عائلته لجمهوره بأن حالته تتحسن وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الأسرة والمقربين يلتزمون الصمت ويرفضون الإدلاء بأي تفاصيل حول طبيعة الأزمة الصحية بناءً على رغبة علي جابر نفسه.

وقد علم موقع "فوشيا" أن علي جابر عانى من نزيف داخلي قبل حوالي شهر، وتم نقله إلى مستشفى كبير في دبي. ومع مرور الوقت، بدأ في التحسن تدريجياً من خلال جلسات العلاج الطبيعي.