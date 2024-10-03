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زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة
زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة
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زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة

فن

2024-10-03 | 10:51
زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة
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Aljadeed
زينة مكي تستذكر لبنان بكلماتٍ مؤثرة: آخر مرة ما كانت متل أي مرة

عبرت​ الممثلة اللبنانية زينة مكي، عن حزنها العميق وشوقها لبلدها لبنان، في ظل استمرار الأوضاع العصيبة هناك.

وشاركت زينة مجموعة صور وتدوينةً قالت اشارت فيها الى حزنها اذ قالت: " يك تقرا و اذا ما إلك جلادة تفرَّج ع صُوَر بلدي

بيقولو الحكي حتى لو فايت ببعضو بيريّح .. فَ :
والدي من جنوب لبنان من ضيعة كلها حُب و صمود: حبّوش - قضاء النبطية
أكيد صرتو سامعين فيها كتير آخر فترة لأنو ما عم بيوقفو قصف هونيك
أمي من شمال لبنان، طرابلس الحُب و الكَرَم
أنا خليط من الجنوب و الشمال و عايشة بنُص لبنان بكسروان بس بيتي بيطِل على بيروت كلها … عشان ما رَوِّح شي على حالي و كون شايفة و حاضنة لبنان كلّو
لأنو بتعجبني هالخلطة .. شمال جنوب شرق غرب
صرلي شهرين بعيدة عن وطني عم بشتغل بَرّا هالفترة، كِنّا بعِز الصيف و انا اضطريت فِل … زرتو من اسبوعين لأني كنت مشتاقتلو .. و كرمال فاجئ امي لأنها كانت مصيفة بلبنان و مشتاقتلي … و رجِعِت فلّيت لأنو صار لازم ارجع على شغلي.. و الروح بقيِت هونيك.. بلبنان..بس اخر مرة ما كانت متل ولا مرة ..
عأساس بكل بريك من التصوير "ازمط شوي علبنان"
بترجعلي الحياة و بعَبّي طاقة و بشوف رفقاتي كلّن و ما بخلّي مطرح ما بروح عليه.. شمال جنوب جبل بحر .. و ما بخَلّي طبخة أو أكلة لبنانية تعتب عليّي
كل هيدا ب ٤ أو ٥ ايام
هالمرة ما عم بقدر ارجع
بيجيني شغل كَم يوم ببلد تاني ..
بسافر.. من بلد مَنّو لبنان
عَ بلد تاني .. كمان مَنّو لبنان
طيب و ايمتى لبنان ؟
بغُص
بيتطَلَّعو الغرباء بالمطار على الباسبور اللبناني بإيدي .. و بيبتسمو… بِتَعاطُف خلّيني قول
و أوقات بس هيك بيتطَلَّعو ، يمكن عاجبتُن الأرزة على الباسبور .. أو يمكن راحو علبنان شي مرّة و اتذَكَّرو قديش انبسطو هونيك و قديش بلدي حلو
في منن بيسألوني: راجعة عبيروت ؟
-يا ريت
اه على فكرة قال انا صرت دخّن .. و اخر مرّة كنت بلبنان جبت معي "كروز دخّان" سيدرز
انو شي يحسسني انّي بَعدني هونيك ..
و ضيّفت شوفير التاكسي امبارح بالبلد يللي انا فيه: اذا بدَّك تدخِّن، معي دخّان من لبنان!!!
ما بعرف .. بدي جيب سيرة لبنان بكل شي
مش مصدقة ارجع و أعمل متل ما دايماً بعمل كل مرة بوصل فيها على وطني
أنا و طالعة من مطار بيروت بكون عَم نَطنِط .. و بعِدّ:
٣ …. ٢ …. ١
و بس اطلع لبَرّا بشم الهوا و بصَير احكي مع حالي بصوت عالي: ما في متل ريحتَك يا لبنان !!! (مع كل ريحة المازوت و كل شي تاني … مش مهم)
مش مصدقة ارجع عِد للتلاتة .. و اتنَفَّس
رح تكون ريحتَك غير .. لأنو ترابَك فيه دَم شهداء
بس رح تكون ريحتك نَصر ..
رح أوعى بالشمال، و اتغدّى بالبقاع، و اسهر ببيروت و اشتري حلو من الضاحية لأنو رح قضّي الويك اند بالجنوب ، و هالمرة ما رَح زَعِّل عَمّي و رح اقبل آكل فراكة جنوبية ب حَبّوش، ضيعتي
اشتقتلَّك".


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