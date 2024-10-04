لطيفة في تعليق مؤثر حول اوضاع غزة و لبنان: آه يا امي

كما توجهت الى والدتها الراحلة شاكية لها اذ كتبت: "فى هذه الجمعه يارب يرحمك ياامى كم كنتى تتوجعى لوجع أهالينا فى غزه اااااااه يا امى لو تشوفى إلى بيحصل لاهالينا فى لبنان كنتى تألمت ودعيتى وصليتى وبكيتى كعادتك . ربى يرحمك يا ميمتى ويلطف باهلنا فى لبنان وفلسطين ويرحم كل الشهداء ويلطف بكل إلى تهجروا من بيوتهم مفترشين الشوارع . يااااااااااارب لطفك #لبنان #فلسطين #غزه #امى".
فى هذه الجمعه يارب يرحمك ياامى كم كنتى تتوجعى لوجع أهالينا فى غزه اااااااه يا امى لو تشوفى إلى بيحصل لاهالينا فى لبنان كنتى تألمت ودعيتى وصليتى وبكيتى كعادتك . ربى يرحمك يا ميمتى ويلطف باهلنا فى لبنان وفلسطين ويرحم كل الشهداء ويلطف بكل إلى تهجروا من بيوتهم مفترشين الشوارع .…
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) October 4, 2024
فى هذه الجمعه يارب يرحمك ياامى كم كنتى تتوجعى لوجع أهالينا فى غزه اااااااه يا امى لو تشوفى إلى بيحصل لاهالينا فى لبنان كنتى تألمت ودعيتى وصليتى وبكيتى كعادتك . ربى يرحمك يا ميمتى ويلطف باهلنا فى لبنان وفلسطين ويرحم كل الشهداء ويلطف بكل إلى تهجروا من بيوتهم مفترشين الشوارع .…
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