لطيفة في تعليق مؤثر حول اوضاع غزة و لبنان: آه يا امي

كتبت الفنانة لطيفة التونسية تدوينة مؤثرة عبرت من خلالها عن حزنها لما يحصل في غزة ولبنان في ظل الاعتداءات "الاسرائيلية" المتكررة.



