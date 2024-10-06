غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم

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A post shared by G H I N A G H A N D O U R (@ghinaghandourofficial)
A post shared by G H I N A G H A N D O U R (@ghinaghandourofficial)
تصدر اسم الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلاله عن استيائها الشديد من المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة لحماية الشعب وخصوصا النازحين في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.
عبرت الممثلة اللبنانية دجى حجازي، عن حزنها الشديد لما يحصل في لبنان من اعتداءات واستهدافات من قبل العدو الاسرائيلي، الذي دمّر بهجماته الكثير من المناطق في الجنوب والبقاع وحتى بيروت.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة جديدة للفنانة اللبنانية ديانا حداد، خلال قيامها ببعض التحضيرات لحفلها المقبل.