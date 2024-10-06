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غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم
غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم
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غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم

فن

2024-10-06 | 11:02
غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم
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Aljadeed
غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم

تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية غنى غندور الترند عبر السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر وهي تودها بلدها لبنان بكلمات مبكية بعد العدوان الإسرائيلي العنيف عليه.

وفي التفاصيل، أعلنت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور، عن مغادرتها للبنان، بسبب الأوضاع الصعبة الذي يعيشها.
وشاركت غنى متابعيها عبر صفحتها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو، أعلنت من خلاله عن مغادرتها للبنان خوفا على سلامة أولادها، وكشفت عن صعوبة هذا القرار وحزنها على البلد.
وكتبت غنى في تعليقها على الفيديو: "أصعب شعور بالعالم هوي بس تترك بلدك مجبور وخوفاً على سلامة ولادك . انو تترك شقفه من قلبك ونصي التاني لأن كمان عليك مسؤولية تجاه الناس اللي ناطره نحن عليا ونبلسم جروحاتها ونوقف حدا عم موت من الوجع والقهر رح نلتقي قريباً".

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