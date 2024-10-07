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كارمن لبس تنفجر غاضبة: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل
كارمن لبس تنفجر غاضبة: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل
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كارمن لبس تنفجر غاضبة: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل

فن

2024-10-07 | 09:01
كارمن لبس تنفجر غاضبة: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل
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Aljadeed
كارمن لبس تنفجر غاضبة: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل

اعربت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس عن غضبها واستيائها مما يحصل في لبنان والحالة النفسية التي سيطرت على الشعب بأكمله خصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة.

وفي التفاصيل، شاركت لبس مقطع فيديو عبر انستغرام حيث بدأت حديثها قائلة: "إنتِ منيحة؟ هيدي رسالة بتوصلني كل يوم بس ما بعرف شو قول، بقول الحمدالله، بس أنا منيحة؟ لا مش منيحة".
وأكملت كارمن لبّس حديثها بالتعليق: "كل الي حواليي مش مناح وكل شعب لبنان مش منيح، بس شو بيطلع شعوري قدّام شعور إم شهيد أو قدّام المنصابين أو قدّام عيلة خسرت بيتها أو انجبرت تترك بيتها أو قدّام عاملة أجنبية ما دخلها بالوضع كلو تخلوا عنها أصحابها بسبب الأوضاع ويحي مزروبة معنا هون... شو بدو يحكي الواحد".
وأضافت كارمن لبّس: "كل المجازر الي عم ترتكبها اسرائيل موثقة وكل العالم شايفة وكل شعوب العالم ضدّها بس كل حكام العالم ما عم يعملوا شي... نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل ووين رح يوصلونا، بس أهم من كل شي لازم نكون إيد وحدة ويكون قلبنا عند بعض، وهيدا شي بيكبّر القلب الي عم نشوفو".
وختمت كارمن لبّس حديثها قائلة: "نحن حد بعض ولازم نضلنا نتذكّر إنو الوطن أهم من كل شي حبنا للبنان أولا وهي مش أول مرة بتصير، كل مرة منوقع ومنرجع منوقف ومنرجع منعمّر، هي ضريبة لبنان... وهيدا حبنا للبنان رغم كل مشاكله". 

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