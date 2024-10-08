ما حقيقة وفاة راغب علامة بالغارات الإسرائيلية على منطقة السان تيريز ؟

وتفاعل الجمهور مع هذه الشائعة متسائلين عن حقيقة وفاة راغب علامة، واكدت مصادر عديدة ان علامة بحالة جيدة، وهو لا يتواجد في لبنان حاليًا.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاة علامة، حيث انتشر خبر قبل نحو شهر حول وفاته بحادث سير في منطقة الأشرفية، وخرج حينها علامة وأكد أنه بصحة جيدة وأن جميع هذه الشائعات يطلقها ما أسماه "اعداء النجاح".