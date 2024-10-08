ايميه صياح تبكي بسبب ما يحصل في لبنان وابنها يفاجئها بردة فعله

وفي التفاصيل، نشرت ايميه صورة لعلم لبنان، وارفقته بتعليق جاء فيه: "عنا عادة بالبيت، خاصة بالـweekend، منحط تراتيل الصبح ومن بعدها منسمع فيروز.. هيك صار مبارح وسمعنا "نسم علينا الهوا" و"راجعين"، ما قدرت اتمالك نفسي قدام أولادي ومش بس دمعت.. بكيت كتير".وتابعت: "سألني إبني theo ليه عم ببكي.. تلبكت شو جاوب.. قلتلو نص الحقيقة: "اشتقت للبنان".. جاوبني: "ما تبكي ماما أنا بساعدك تضبي الشنط، ومنروح ع لبنان"، مضيفة: "طبعا صرت ابكي بعد أكثر، وقلتلو مش قادرين هلق.. قريبا إن شاء الله".واضافت ايميه صياح: "مرق النهار.. ولقيت علم لبنان ملزق على الخزانة، وقلو لبيو: "قول للماما ما تبكي.. كل ما اشتاقت للبنان تطلع بالعلم"، اتمة كلامها بالتعليق التالي: "يا ريت قلوب الأطفال هيّي اللّي بتحكم العالم".