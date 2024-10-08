ايميه صياح تبكي بسبب ما يحصل في لبنان وابنها يفاجئها بردة فعله

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A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)
A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)
اعتذر الفنان اللبناني عاصي الحلاني خلاله عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية بسبب العدوان الاسرائلي على لبنان.
تصدر اسم ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ردها القوي على سيدة سورية كانت لاجئة في لبنان منذ سنوات وهاجمت اللبنانيين عند عودتها إلى بلدها في ظل العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية ريان حركة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استهداف منزلها في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية اثر الغارات المتواصلة التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الغشيم.