الشامي عن حالته اثر العدوان الاسرائيلي على لبنان: عم موت!

اثار الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز، المعروف باسم الشامي، قلق جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد ما قاله عما يحصل معه في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق، جنوبا وبقاعا وفي العاصمة بيروت وضواحيها.

