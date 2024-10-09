الشامي عن حالته اثر العدوان الاسرائيلي على لبنان: عم موت!
اثار الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز، المعروف باسم الشامي، قلق جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد ما قاله عما يحصل معه في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق، جنوبا وبقاعا وفي العاصمة بيروت وضواحيها.
وفي التفاصيل، نشر الشامي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة كُتب عليها الحوار التالي: "بتحب لبنان؟ بموت فيه.. وينك هلق؟ عم موت فيه".
وقد اقلق الشامي جمهوره على صحته بسبب هذا التعليق، الا انه اكد انه بخير وهذه الصورة فقط للتعبير عن حبه الكبير لـ لبنان.