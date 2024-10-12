اليسا تتراجع عن قرارها وتحيي حفلا في دبي وتعلق: سنكمل

وكانت أولى حفلاتها في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا ، ، وقد اختارت للمناسبة فستانًا أسود ضيقًا قصيرًا مرصعًا بالأحجار، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.وأوضحت إليسا سبب تراجعها عن إلغاء حفلاتها، فشكرت بدايةً الجمهور الذي حضر، وتحدثت عمّا يمر به لبنان، وقالت "أشاهد التلفزيون منذ أيام كالعديد منكم خصوصًا من أولاد بلدي".واعتبرت أن توقفها عن العمل لن يشكّل أي فائدة للناس ولبلدها، وتابعت "لذا قررت أن أكمل عملي وأظهر صورة بلدي الجميلة، وأخبر الناس بأن بلدي سيعود أفضل مما كان عليه، وهذه مرحلة مؤقتة ستمر".ولفتت إليسا إلى التزامات تجاه بلدها وتجاه فرقتها وتجاه العديد من الأشخاص الذين تتحمل مسؤوليتهم، وأضافت "سنكمل، ويقولون إن الكرة الأرضية تهتز ولكنها لا تقع.. ولن تقع إن شاء الله"، ولاقت كلمة إليسا تفاعلاً كبيرًا من الجمهور العربي الحاضر الذي يضم أيضًا الكثير من اللبنانيين في الإمارات.وعبّرت اليسا عن محبتها لبلدها لبنان في كلمتها، وكذلك عبر أغنية سفيرة النجوم فيروز، "احكيلي عن بلدي" التي أدتها إليسا على مسرح بطريقة مؤثرة.