هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس

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A post shared by Hoda Chedid (@hodashedid)
A post shared by Hoda Chedid (@hodashedid)
هاجمت الفنانة اللبنانية لورين قديح، الفنانة اللبنانية اليسا بقوة بعد إحياء الاخيرة حفلا في دبي، رغم العدوان الاسرائيلي على لبنان.
تصدر اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان احيا حفلا ضخما في المانيا قدم خلاله باقة من اغانيه الجميلة والمميزة وسط حضور جماهيري ضخم.
على الرغم من أنها ألغت حفلاتها بسبب الأحداث الأخيرة التي يعيشها اللبنانيون حاليًا، ارتأت إليسا، أن تعود إلى المسرح بسبب التزامات تجاه فرقتها وكذلك الجمهور.