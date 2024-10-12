هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس

على الرغم من أنها ألغت حفلاتها بسبب الأحداث الأخيرة التي يعيشها اللبنانيون حاليًا، ارتأت إليسا، أن تعود إلى المسرح بسبب التزامات تجاه فرقتها وكذلك الجمهور.

