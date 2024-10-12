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هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس
هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس
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هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس

فن

2024-10-12 | 06:44
هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس
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Aljadeed
هدى شديد تحارب السرطان من جديد وتظهر حليقة الرأس

نشرت الاعلامية اللبنانية هدى شديد، صورة حديثة لها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجماعي، بعد أن حلقت شعرها في فترة العلاج من مرض السرطان.

وارفقت هدى شديد الصورة بتعليق قالت فيه: "أخيراً واجهت خوفي… إنها الحرية الحقيقية"، موجهة رسالة تحدي لمرض العضال الذي تواجهه بشجاعة منذ سنوات.

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