لورين قديح تهاجم اليسا بعد إحيائها حفلا في دبي: بلا احساس!

هاجمت الفنانة اللبنانية لورين قديح، الفنانة اللبنانية اليسا بقوة بعد إحياء الاخيرة حفلا في دبي، رغم العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وفي التفاصيل، شاركت لورين على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو لـ اليسا من حفلها أمس، ظهرت فيه وهي تقدم إحدى اغنياتها على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وارفقت لورين الفيديو بالتعليق التالي: "هل تعتبر أنّ الحياة لازم تكفّي والحزن بالقلب وحتى الرقص والغناء فوق الجراح فِعل مُقاومة وصمود؟ وهيك معوّد طائر الفينيق قد ما يموت بيرجع بِعيش؟ أمّ هالطائر بلا إحساس وحقير؟"، خاتمة بالقول: "اليسا من حفلها البارحة في دبي".

هذا وكانت احيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا ضخما في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا، بعد أن كانت قد الغت في وقت سابق حفلا لها في قبرص، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان.