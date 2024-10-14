هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج

كشفت الإعلامية اللبنانية هدى شديد عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن نشرت صورة لها تظهر فيها حليقة الرأس. وأوضحت أنها وصلت إلى المرحلة الرابعة من مرض السرطان، ما يستلزم منها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي دوريًا.



,قالت هدى في حديث مع "فوشيا" إن مرضها لا يزال تحت السيطرة، على الرغم من أنه تخطى منطقة العظام وصولا إلى منطقة الكبد.

وكشفت الإعلامية اللبنانية أنها بلغت المرحلة الرابعة من المرض، مشيرة إلى أنها قررت العودة لتلقي العلاج استجابةً لرغبة محبيها.

وأضافت: بروتوكول العلاج صعب للغاية، لكن الله سيمنحني القوة. لن أستسلم وسأواصل العلاج ومقاومة المرض.

وتابعت: على مريض السرطان أن يتصالح مع نفسه ويتحلى بالقوة، فيكون على ثقة أنه عندما يُكتب له الشفاء سيستعيد جماله وشكله الطبيعي.

وأكدت هدى شديد أن اطلالاتها الاعلامية خلال فترة خضوعها للعلاج الكيميائي ضاعفت من عزيمتها، وساهمت برفع معنوياتها.