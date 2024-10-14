الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج
هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج
A-
A+

هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج

فن

2024-10-14 | 06:20
هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هدى شديد تكشف تطورات مرضها وهذا ما اكدته: لن أستسلم وسأواصل العلاج

كشفت الإعلامية اللبنانية هدى شديد عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن نشرت صورة لها تظهر فيها حليقة الرأس. وأوضحت أنها وصلت إلى المرحلة الرابعة من مرض السرطان، ما يستلزم منها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي دوريًا.

,قالت هدى في حديث مع "فوشيا" إن مرضها لا يزال تحت السيطرة، على الرغم من أنه تخطى منطقة العظام وصولا إلى منطقة الكبد.
وكشفت الإعلامية اللبنانية أنها بلغت المرحلة الرابعة من المرض، مشيرة إلى أنها قررت العودة لتلقي العلاج استجابةً لرغبة محبيها.
وأضافت: بروتوكول العلاج صعب للغاية، لكن الله سيمنحني القوة. لن أستسلم وسأواصل العلاج ومقاومة المرض.
وتابعت: على مريض السرطان أن يتصالح مع نفسه ويتحلى بالقوة، فيكون على ثقة أنه عندما يُكتب له الشفاء سيستعيد جماله وشكله الطبيعي.
وأكدت هدى شديد أن اطلالاتها الاعلامية خلال فترة خضوعها للعلاج الكيميائي ضاعفت من عزيمتها، وساهمت برفع معنوياتها.

اقرأ ايضا في فن

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر
07:53

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث عبرت عن شوقها الكبير لها وتمنيها لو كانت لا زالت الى جانبها في هذه الاوقات العصيبة.

07:53

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث عبرت عن شوقها الكبير لها وتمنيها لو كانت لا زالت الى جانبها في هذه الاوقات العصيبة.

وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه
06:28

وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه

في خطوة لافتة تجاه بلده اعتذر الفنان وائل جسار، عن إقامة حفله الغنائي المقبل بمنطقة البحر الميت بالأردن، حيث كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، تضامنًا مع الشعب اللبناني.

06:28

وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه

في خطوة لافتة تجاه بلده اعتذر الفنان وائل جسار، عن إقامة حفله الغنائي المقبل بمنطقة البحر الميت بالأردن، حيث كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، تضامنًا مع الشعب اللبناني.

مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة
06:26

مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة

لايزال اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر انفصالها عن خطيبها رجل الاعمال ناريغ ناربيكيان بعد أكثر من عام ونصف على إعلان خطبتهما، وذلك برسالة تحمل الكثير من الغموض، حسمت مديرة أعمالها الأمر.

06:26

مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة

لايزال اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر انفصالها عن خطيبها رجل الاعمال ناريغ ناربيكيان بعد أكثر من عام ونصف على إعلان خطبتهما، وذلك برسالة تحمل الكثير من الغموض، حسمت مديرة أعمالها الأمر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024