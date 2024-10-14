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وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه
وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه
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وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه

فن

2024-10-14 | 06:28
وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه
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Aljadeed
وائل جسار بخطوة لافتة تجاه بلده لبنان والجمهور يشيد بتصرفه

في خطوة لافتة تجاه بلده اعتذر الفنان وائل جسار، عن إقامة حفله الغنائي المقبل بمنطقة البحر الميت بالأردن، حيث كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، تضامنًا مع الشعب اللبناني.

وقال وائل جسار في بيان له عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، “نظرًا للأحداث المأساوية التي يمر بها لبنان اعتذر الفنان وائل جسار عن إحياء حفله الذي كان من المقرر إقامته في 18 أكتوبر في منطقة البحر الميت، بورتو”.
وأكد وائل جسار أنه سيتم تأجيل هذا الحفل لموعد لاحق، يُعلن عنه في الوقت المناسب، مقدمًا تعازيه لأهالي الشهداء، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر وتفاعل الجمهور مع قرار جسار مشيدين بتصرفه.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها الفنان وائل جسار عن إقامة حفل غنائي نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها الدول العربية عامة ولبنان خاصة.
وكان جسار، اعتذر عن تقديم حفله المقرر له ضمن برنامج حفلات مهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، تضامنًا مع الشعب اللبناني.
وقال جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد عبدالعزيز" ببرنامج "الوسط الفني"، والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”: "في حالة إقامة أي حفلات سيتم التبرع بها إلى الجهات المسؤولة دعمًا لبلدي العزيزة لبنان"، مؤكدا أن هناك العديد من الشرفاء سيدعمون لبنان.
وتابع جسار: “لن يكون هناك خوف على لبنان طول ما بيقف بجانبها مصر والدول العربية، ودائمًا نقول إن مصر، واقفة معانا وقفة جدعان”.
 

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