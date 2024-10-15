هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي

عاجل
يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا
يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا
أكسيوس عن المتحدث باسم البنتاغون: جنود أمريكيون وصلوا إلى إسرائيل أمس لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد
أكسيوس عن المتحدث باسم البنتاغون: جنود أمريكيون وصلوا إلى إسرائيل أمس لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد
إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات بياليك
إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات بياليك
المتحدث باسم جيش العدو: رصد اطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه حيفا والكريوت
المتحدث باسم جيش العدو: رصد اطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه حيفا والكريوت
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا خشية تسلل طائرات مسيّرة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا خشية تسلل طائرات مسيّرة
إذاعة جيش العدو: رصد 15صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
إذاعة جيش العدو: رصد 15صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي
هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي
A-
A+

هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي

فن

2024-10-15 | 05:06
هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي

تصدر اسم سيدة العراقية - الأميركية هدى قطّان صاحب العلامة التجارية "هدى بيوتي"، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفها الإنساني تجاه لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي الغشيم على مناطقه منذ أيام.

وهدى معروفة بدعمها للقضايا الإنسانية، لا سيّما القضية الفلسطينية مهما دفعت أثمان هذا الدعم، غير أنّها قررت تجديد هذا الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان الأمرّين من آلة الدمار الإسرائيلية.
وفي التفاصيل، أعلنت صاحبة "هدى بيوتي" عن تبرّع شركتها وشقيقتها، مؤسسة عطور "كيالي" منى قطان بمبلغ نصف مليون دولار إلى "أطباء بلا حدود" والصليب الأحمر اللبناني: "هناك منظمتان على الأرض تقدّمان رعاية منقذة للحياة ودعماً حيوياً للمحتاجين.
وأضافت: "نحن نؤمن حقاً بأنه من خلال التعاطف والوحدة، يمكننا أن نتّحد معاً للدفاع عن الإنسانية".
كما دعت سيدة الاعمال هدى قطّان العالم إلى عدم التوقف عن التحدّث عما يحصل في هذين البلدين.
هذا وكانت قطّان قد شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" في ذكرى السابع من أكتوبر، قالت فيه: "كيف يمكن لدولة أن تفلت من العقاب على هذا القدر من السوء، من الاعتداءات في فلسطين والقطاع والضفة الغربية والآن في لبنان... إنه لأمر محزن حقاً أن نرى هذا القدر من الظلم".

اقرأ ايضا في فن

وسام بريدي وريم السعيدي يشاركان في حملة الامارات لدعم لبنان
07:03

وسام بريدي وريم السعيدي يشاركان في حملة الامارات لدعم لبنان

شارك الاعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، في حملة "الامارات معك يا لبنان" التي اطلقتها الامارات العربية المتحدة لدعم الشعب اللبناني وتحديدا النازحين الذين يواجهون التهجير من بيوتهم بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

07:03

وسام بريدي وريم السعيدي يشاركان في حملة الامارات لدعم لبنان

شارك الاعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، في حملة "الامارات معك يا لبنان" التي اطلقتها الامارات العربية المتحدة لدعم الشعب اللبناني وتحديدا النازحين الذين يواجهون التهجير من بيوتهم بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

دانييلا رحمة تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها
06:13

دانييلا رحمة تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق الهدايا التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها.

06:13

دانييلا رحمة تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق الهدايا التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها.

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر
07:53

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث عبرت عن شوقها الكبير لها وتمنيها لو كانت لا زالت الى جانبها في هذه الاوقات العصيبة.

07:53

سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة بتأثر

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث عبرت عن شوقها الكبير لها وتمنيها لو كانت لا زالت الى جانبها في هذه الاوقات العصيبة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024