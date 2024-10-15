هدى قطّان تتبرع بمبلغ مالي كبير للصليب الاحمر اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي

تصدر اسم سيدة العراقية - الأميركية هدى قطّان صاحب العلامة التجارية "هدى بيوتي"، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفها الإنساني تجاه لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي الغشيم على مناطقه منذ أيام.

وهدى معروفة بدعمها للقضايا الإنسانية، لا سيّما القضية الفلسطينية مهما دفعت أثمان هذا الدعم، غير أنّها قررت تجديد هذا الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان الأمرّين من آلة الدمار الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، أعلنت صاحبة "هدى بيوتي" عن تبرّع شركتها وشقيقتها، مؤسسة عطور "كيالي" منى قطان بمبلغ نصف مليون دولار إلى "أطباء بلا حدود" والصليب الأحمر اللبناني: "هناك منظمتان على الأرض تقدّمان رعاية منقذة للحياة ودعماً حيوياً للمحتاجين.

وأضافت: "نحن نؤمن حقاً بأنه من خلال التعاطف والوحدة، يمكننا أن نتّحد معاً للدفاع عن الإنسانية".

كما دعت سيدة الاعمال هدى قطّان العالم إلى عدم التوقف عن التحدّث عما يحصل في هذين البلدين.

هذا وكانت قطّان قد شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" في ذكرى السابع من أكتوبر، قالت فيه: "كيف يمكن لدولة أن تفلت من العقاب على هذا القدر من السوء، من الاعتداءات في فلسطين والقطاع والضفة الغربية والآن في لبنان... إنه لأمر محزن حقاً أن نرى هذا القدر من الظلم".