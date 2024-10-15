رد قاسٍ من جو صادر بعد تخوينه بسبب رأيه بما يحصل في لبنان

ورد جو بطريقة حاسمة وقاسية على كل الاتهامات التي تعرض لها، اذ كتب في منشور على انستغرام: "لكل العالم البلا اخلاق يلي ما عندا شغلة ولا عملة غير انو تسب وتخوّن وتسمّع حكي حافظينو، ويلي ما بيحكو غير باصلن وتربايتن.. علناً عم قول اخرسو واهتمو بشأونكن وما حدا يخوني".وتابع: "عدوي الصهيوني قبل ما يكون عدوكن !!! كل حكيي بيعني انو بزعل على الشهدا، والدم يلي عم بروح بالوقت يلي ما حدا واقف حدنا ولا حدا بالو فينا".وتابع: "انا عم بحكي كمواطن لبناني غصب عن رقبة الكل، مين مكان يكون !!! ما بحياتي بحكي لا بدين ولا طايفة و لا "حزب".. اهل جنوب واهل الضاحية واهل البقاع هني اهلنا واخوتنا !! ونقطة على السطر!".