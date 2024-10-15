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بالفيديو- أيمن زيدان يرقص في زفاف ابنه حازم زيدان
بالفيديو- أيمن زيدان يرقص في زفاف ابنه حازم زيدان
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بالفيديو- أيمن زيدان يرقص في زفاف ابنه حازم زيدان

فن

2024-10-15 | 11:22
بالفيديو- أيمن زيدان يرقص في زفاف ابنه حازم زيدان
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Aljadeed
بالفيديو- أيمن زيدان يرقص في زفاف ابنه حازم زيدان

ما يزال خبر زواج الفنان السوري حازم زيدان ابن الفنان السوري القدير أيمن زيدان يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وفي تفاصيل جديدة للزفاف، مقطع فيديو نشرته صفحة "فوشيا" يوثق رقص أيمن زيدان  بين الحضور بطريقة  عفوية في زفاف ابنه حازم، وبدت عليه علامات الفرح والسرور .
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: " واخيرا ً هالعائله فرحت بعد الحزن وفقدان الاحبه الله يسعدهم".

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