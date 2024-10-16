احدث ظهور لـ الاميرة رجوة ال سيف بعد الولادة وتغير جذري بملامحها

احتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة بفوز منتخب الأردن على نظيره العُماني بأربعة أهداف دون ردٍ، وذلك في مباراة أقيمت على استاد عمّان الدولي خلال المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.



وحرص الأمير الحسين والأميرة رجوة على متابعة المباراة من مدرجات الملعب، حيث ظهرا في عدة لقطات وهما يتفاعلان بحماس مع الأهداف التي رفعت المنتخب الأردني إلى المركز الثاني في مجموعته.

وكان اللافت التغير الجذري بجسم الاميرة رجوة حيث ظهرت نحيفة جدا بعد الولادة وتميزت إطلالة الأميرة بالبساطة، حيث اختارت ملابس سوداء اللون مع إكسسوارات بسيطة.

ويعتبر ظهور الأميرة رجوة على مدرجات الملعب المناسبة الأولى لها بعد إنجاب مولودتها الأولى، الأميرة إيمان، في الثالث من أغسطس/آب الماضي.