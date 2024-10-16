ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
ما يزال خبر زواج الفنان السوري حازم زيدان ابن الفنان السوري القدير أيمن زيدان يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة.
فجع الوسط الفني السوري قبل قليل بوفاة الشاب مجد عبدالكريم نجل الممثل السوري القدير زهير عبد الكريم والفنانة السورية سوزان الصالح بعد معاناة مع المرض في ألمانيا.
احتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة بفوز منتخب الأردن على نظيره العُماني بأربعة أهداف دون ردٍ، وذلك في مباراة أقيمت على استاد عمّان الدولي خلال المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.