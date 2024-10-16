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ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان
ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان
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ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان

فن

2024-10-16 | 10:25
ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان
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Aljadeed
ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان

تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عائلية جديدة خلال حضورها حفل زفاف لمى بدور و حازم زيدان نجل الفنان السوري القدير ايمن زيدان، الذي جرى يوم السبت الفائت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضور الأصدقاء والاقارب.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة سلاف فواخرجي عبر حسابها على إنستغرام صورا جديدة وبإطلالة ساحرة باللون الأحمر، صور منها بمفردها ومنها واحدة جمعتها مع طليقها الفنان السوري وائل رمضان وابنهما علي في ظهور نادر. وبدت الصورة لافتة التي جمعت العائلة وهم يحتضنون بعضهم البعض.

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