امانة والي ثملة في حفل زفاف حازم زيدان ابن ايمن زيدان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة السورية امانة والي، خلال حضورها حفل زفاف الممثل السوري الشاب حازم زيدان، ابن الممثل السوري القدير ايمن زيدان، حيث ظهرت بطريقة غير طبيعية وكأنها ثملة.
وفي التفاصيل، الطت امانة والي في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية السورية، حيث عمدت الى تهنئة حازم زيدان وزوجته الممثلة السورية لمى بدور بمناسبة رفافهما، إلا أن طريقتها بالحديث وتعابير وجهها جعلت المتابعين يجزمون بأنها بحالة ثمول وتحت تأثير الكحول.