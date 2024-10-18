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كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما
كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما
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كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما

فن

2024-10-18 | 09:58
كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما
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Aljadeed
كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما

تصدر اسم الفنانة السورية كندة حنا حديث الجمهور في الساعات القليلة الماضية بعد أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت كندة حنا مقطع فيديو لها برفقة شقيقها مرشد عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام إحدى الأغنيات التي أصبحت ترند. 
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بشكل كبير، وشبه الجمهور شقيقها مرشد بابنها فارس من زوجها المخرج السوري ناجي طعمة.

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