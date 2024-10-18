كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما

تصدر اسم الفنان الاردني الشاب حسام السيلاوي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما تم نشره عن هروب حبيبته اللبنانية ابنة الجنوب، بعد ان وقف الى جانبها وساعدها هي واهلها عقب نزوحهم من بلدتهم في جنوب لبنان جراء العدوان الاسرائيلي.

