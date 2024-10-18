كندة حنا في ظهور نادر مع شقيقها مرشد.. رقصة عفوية جمعتهما

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A post shared by Murshed Hanna (@murshed_hanna)
A post shared by Murshed Hanna (@murshed_hanna)
يبدو أن مايا هنري، خطيبة النجم الإنجليزي ليام باين السابقة، تنبأت بالطريقة التي سينهي فيها الأخير حياته في روايتها "Looking Forward"، التي صدرت قبل أشهر من حادثة وفاته المأساوية.
تصدر اسم الفنان الاردني الشاب حسام السيلاوي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما تم نشره عن هروب حبيبته اللبنانية ابنة الجنوب، بعد ان وقف الى جانبها وساعدها هي واهلها عقب نزوحهم من بلدتهم في جنوب لبنان جراء العدوان الاسرائيلي.
عبّرت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة عن استيائها من التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي الذي يشهده منذ أيام على كافة مناطقه.