خطوة مفاجئة من نادين نسيب نجيم تجاه خطيبها بعد اعلان انفصالها عنه

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بتصرف لافت بعد أيام من انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.



وفي التفاصيل، بعد أيام من انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريغ ناربيكيان، عمدت نادين على الغاء متابعته عبر "انستغرام"، على الرغم من أنه منذ بداية اعلان الانفصال كانت ما تزال محافظة على متابعته.

أما من جهة ناريغ الذي كان يضع صورة تجمعه بـ نادين على بروفايله الخاص في "انستغرام"، قام هو الآخر بإزالة الصورة واستبدالها بواحدة أخرى، ولكن دون معرفة ما إذا كان هو قد حذف متابعتها أم لا كون صفحته غير متاحة للجميع.

هذا التصرف كشف أن بين نجيم وناربيكيان قطيعة وخلاف كبير.