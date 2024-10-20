عمر ابن سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته .. بدا نسخة عن والده والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، انتشرت صور سامر المصري بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنه الوسيم عمر وسط تجمع الأهل والعائلة

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ونشر المصري عددا من الصور والفيديوهات عبر خاصية الستوري بإنستغرام، التي تبرز مظاهر الاحتفال في إسطنبول وعلق على الصورة التي تجمعهما: "عيد ميلاد سعيد عمر".

ولفت عمر الأنظار بين الجمهور بسبب جذابيته ووسامته، وقسم كبير شبهه بوالده الفنان سامر المصري.