عمر ابن سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته .. بدا نسخة عن والده والجمهور يتفاعل

ونشر المصري عددا من الصور والفيديوهات عبر خاصية الستوري بإنستغرام، التي تبرز مظاهر الاحتفال في إسطنبول وعلق على الصورة التي تجمعهما: "عيد ميلاد سعيد عمر".
ولفت عمر الأنظار بين الجمهور بسبب جذابيته ووسامته، وقسم كبير شبهه بوالده الفنان سامر المصري.
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A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بتصرف لافت بعد أيام من انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
خرجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن صمتها بعد الهجوم عليها من قبل الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية لتجاهلها العدوان الاسرائيلي على لبنان واستكال حياتها بشكل طبيعي والترويج لبرنامج المواهب التي هي فيه ضمن لجنة التحكيم.
نشرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام عبرت من خلاله عن حبها لوطنها في ظل الظروف التي تعصف به حالياً جراء العدوان الإسرائيلي الذي يطال مناطق لبنانية مختلفة.