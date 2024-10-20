أصالة بصورة مؤثرة مع حفيدتها جيهان ووالدتها.. ظهرت بين أحضانها والجمهور يتفاعل

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور عائلية مؤثرة لها.

وفي التفاصيل، نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صورة مؤثرة تداولها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير، ظهرت مع جدتها عزيزة ووالدتها أصالة وابنتها جيهان، وعلقت بالقول على حسابها الرسمي عبر انستغرام وقالت: "أربعة أجيال مع المحبة".

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات على الشكل التالي: "البنت شبه جدتها" والبعض الآخر قال: "عائلة الحب".