أصالة بصورة مؤثرة مع حفيدتها جيهان ووالدتها.. ظهرت بين أحضانها والجمهور يتفاعل

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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مع مهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة جمعتها بزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، وبناتها ميلا وإيلا وليا.
في مبادرة إنسانية لافتة، قامت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، بزيارة إلى مراكز إيواء النازحين في العاصمة اللبنانية بيروت.