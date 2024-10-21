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سعر حقائب هيفاء وهبي الفاخرة الى العلن.. الرقم خيالي!
سعر حقائب هيفاء وهبي الفاخرة الى العلن.. الرقم خيالي!
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سعر حقائب هيفاء وهبي الفاخرة الى العلن.. الرقم خيالي!

فن

2024-10-21 | 07:59
سعر حقائب هيفاء وهبي الفاخرة الى العلن.. الرقم خيالي!
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Aljadeed
سعر حقائب هيفاء وهبي الفاخرة الى العلن.. الرقم خيالي!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف لأول مرة عن سعر حقائبها الفاخرة والتي تخطت ملايين الدولارات.

وفي التفاصيل، حلت الكاتبة الصحفية المصرية عبير عبد الوهاب، ضيفة على برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي احمد يحيى، حيث تحدثت بالتفصيل عن سعر حقائب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تملكها وجميعها من ماركات عالمية شهيرة.
وبدأت عبير عبد الوهاب بحقيبة لـ هيفاء وهبي باللون الذهبي، وقالت إن قيمتها تصل الى 4300 يورو من ديور، لتضيف ان حقيبتها الأخرى من هيرميس، يصل سعرها الى 250 الف يورو، اما الحقيبة الأخرى باللون البرتقالي فيبلغ سعرها 36 الف يورو.
الى ذلك، انتشرت صورة لـ هيفاء وهبي وهي تحمل حقيبة صغيرة باللون الذهبي أيضا لكنها بتصميم غريب على شكل كرة، فقالت الصحفية عبير عبد الوهاب ان سعرها يبلغ 2000 يورو.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن دهشتهم بهذه الأسعار الخيالية للحقائب التي تحملها الفنانة هيفاء وهبي، لكنهم في المقابل اثنوا على اناقتها وحرصها على ان يكون كل ما ترتديه مميزا ويليق بكل مناسبة.

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