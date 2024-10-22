نادين الراسي تغادر منزلها بملابس النوم بعد القصــف على الضاحية الجنوبية ليلا: اضطريت اطلع من البيت

تصدر اسم الفنانة اللنانية نادين الراسي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مغادرة منزلها ليل أمس بعد العدوان الإسرائيلي العنيف على الضاحية الجنوبية.

وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسيمقطع فيديو مؤثر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت نادين بملامح شاحبة بملابس النوم وهي تقود سيارتها ليلا، مشيرة إلى انها غادرت منزلها الكائن في الحازمية بسبب القصف العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وكانت قد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 13 غارة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية، شملت حي حارة حريك وبرج البراجنة وحي الجاموس في الحدث، ومنطقة الأوزاعي لأول مرة منذ بدء الحرب الحالية.