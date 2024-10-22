كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

وفي التفاصيل، طبقت ايلا على وجهها مكياجا مستوحى من الغزالة، لتشارك بعدها في ترند الغزالة الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُرفق الفيديو بالتعليق التالي: "الغزالة ختمت الترند".الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، حيث خطفت كايلا الأنظار والقلوب بعفويتها وملامحها الجميلة للغاية، وبخفة دمها وقربها من قلوب الجمهور.