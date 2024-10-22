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كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
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كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

فن

2024-10-22 | 08:14
كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
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Aljadeed
كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقطع فيديو جديد لـ كايلا ابنه شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، ظهرت فيه بعد ان وضعت مكياجا غريبا على وجهها.

وفي التفاصيل، طبقت ايلا على وجهها مكياجا مستوحى من الغزالة، لتشارك بعدها في ترند الغزالة الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُرفق الفيديو بالتعليق التالي: "الغزالة ختمت الترند".
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، حيث خطفت كايلا الأنظار والقلوب بعفويتها وملامحها الجميلة للغاية، وبخفة دمها وقربها من قلوب الجمهور. 

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