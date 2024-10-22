كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

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A post shared by Kayla Zeytoun (@kayla_zeytoun_)
A post shared by Kayla Zeytoun (@kayla_zeytoun_)
شارك الفنان اللبناني ريان، مع جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، صورة حديثة له طمأن من خلالها المتابعين على صحته، بعد إعلانه مؤخرا عن اصابته بمرض السرطان.
أصدر الإعلامي والمخرج سام سعد، مؤسس ورئيس مهرجان "Idafa Awards" بيانا حول تأجيل حفل توزيع الجوائز على المبدعين من أصحاب الهمم والإرادة الصلبة، والذي كان من المقرر إقامته يوم غد الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول في كازينو لبنان، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.
تصدر الاسم مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ريتا حرب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اصابتها ضمن الحلقة الأخيرة من البرنامج المثير للجدل التي تقدمه "قسمة ونصيب".