احدث ظهور لـ الكسندر علوم ورحمة رياض مع ابنتهما عالية

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A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
تصدر اسم ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان جراء العدوان الإسرائيلي والقلق الذي يعيشه جميع اللبنانيين داخل لبنان وفي الخارج خاصة وان مايا تعيش في لندن.
بعد انتشار فيديو مروّع لغارة إسرائيلية إستهدفت مبنى سكني بمنطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى إلى سقوطه بالكامل، شارك نجوم لبنان المقطع عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مُستنكرين ما يحصل من جرائم بحق شعبهم.
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