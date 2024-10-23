احدث ظهور لـ الكسندر علوم ورحمة رياض مع ابنتهما عالية

وحرص ألكسندر على توثيق اللحظات الجميلة التي يمضيها إلى جانب عائلته الصغيرة، وتكريس وقته لرعاية طفلته "عالية"، إذ ظهر وهو يقود سيارته ويمسك بيد زوجته وطفلتهما من دون الكشف عن ملامحهما.هذا وتمنى الكسندر علوم أن يبعد الله عن عائلته كل عين حاسدة، من خلال استخدام الايموجي الخاص بالحسد، وعلق: "الله يحفظكم إلي يا رب.. عالمي كله".