وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، كشف بيكيه أنه لا يستطيع التحكم بتصريحات شاكيرا وما تقوله على وسائل الإعلام، وقال: "شاكيرا لا تقول الحقيقة وفقاً لما حدث، ولا يمكنني السيطرة على كلامها، لذلك أنا هادئ"، نافيا بالمقابل اتهامات شاكيرا بأنه انسحب من علاقتهما ووقع في حب كلارا شيا، عندما كانا لا يزالان زوجين.وخلال المقابلة، أشار بيكيه إلى أنه ما زال يحافظ على الأسرة والأصدقاء وكل ما عمل على بنائه خلال السنوات الماضية، حيث عبر عن ذلك بقوله: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتاً رائعاً وأشعر بالامتياز، استمتع بالحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب في برشلونة نادي حياتي لأكثر من 20 عامًا، والأطفال والأسرة الرائعة، والأصدقاء وأولئك من المدرسة الذين ما زلت أحتفظ بهم".وأكد لاعب منتخب إسبانيا السابق سعادته بحياته الحالية، وأضاف: "إنني مُحاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونني حقاً وهذا أفضل شيء، إنهم يعرفون كيف أنا وماذا أفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".الجدير بالذكر أن بيكيه وشاكيرا انفصلا في صيف 2022 بعد علاقة دامت أكثر من 10 سنوات، ونتج عنها طفلان.