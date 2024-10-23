بعد العدوان الإسرائيلي على مدينة صور.. سيرين عبد النور بتعليق مؤثر: جوهرة المتوسط تحت القصف

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
شاركت سيدة الاعمال السورية لمى الرهونجي، طليقة انس شقيق الفنانة السورية اصالة نصري، مجموعة صور مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها برفقة عائلتها وابنتها في اول ظهور علني للاخيرة.
تأثرت الفنانة اللبنانية زينة مكي خلال حديثها عن بلدها لبنان بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء العدوان الإسرائيلي.
شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة الحوش شرق صور بشكل عنيف.