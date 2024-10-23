بعد العدوان الإسرائيلي على مدينة صور.. سيرين عبد النور بتعليق مؤثر: جوهرة المتوسط تحت القصف

عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حزنها الشديد بسبب العدوان الإسرائيلي الحاصل على مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا في الجنوب، اذ ان الاجرام الإسرائيلي وصل الى مراحل لا يمكن ان يتحملها العقل، اذ تضرب إسرائيل يوميا مناطق بأكملها.

